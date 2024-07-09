İngilizlerden Semih Kılıçsoy için dev teklif! Beşiktaş sıcak bakıyor

09 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:04

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'nin planı belli oldu

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'nin planı belli oldu

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerine peşine taktı.

FULHAM'DAN 20 MİLYON EURO TEKLİF

Sports Digitale'nin haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş Kulübü yetkilileri temasa geçti. İngiliz temsilcisi, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş’a 20 milyon euro resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş kurmayları Semih için 20 milyon euro teklife sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan genç yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 11 gol attı ve 3 de asist yaptı.

Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösteriliyor.