İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Paqueta'ya bahis soruşturması
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 19:36 - Güncelleme : 23 May 2024 20:09
İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham United forması giyen Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımı West Ham United'ın Brezilyalı ortasaha oyuncusu Lucas Paqueta'nın başı bahis soruşturmasıyla derde girdi.
İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen Brezilyalı oyuncu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Paqueta bu sezon West Ham United formasıyla çıktığı 43 maçta 8 gol 7 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr