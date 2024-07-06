İngiltere, İsviçre'yi penaltı atışları ile yenerek adını yarı finale yazdırdı!

06 Temmuz 2024 21:41 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 21:43

EURO 2024 çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Düsseldorf Arena'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda üstün oynayan taraf İsviçre oldu. 75. dakikada Embolo'nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

İsviçre'nin sevinci çok uzun sürmedi ve 80. dakikada Saka'nın sağ kanattan uzak direğe vurduğu top filelerle buluştu ve maça 1-1'lik skor geldi. Maç bu skorla bitti ve kazananı belirlemek için uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti.

İngiltere, İsviçre'yi penaltı atışlarında elemeyi başardı.

İNGİLTERE YARI FİNALDE

İngiltere, Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre'yi penaltı sonuçları ile eleyerek yarı finale yükseldi. Sonraki turdaki rakibi için Hollanda-Türkiye maçının galibini beklemeye başladı.

EURO 2024'te dün oynanan çeyrek final maçlarında tur atlayan diğer takımlar ise İspanya ve Fransa olmuştu.