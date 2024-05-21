İngiltere Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 için geniş aday kadrosu açıklandı

21 May 2024 18:10 - Güncelleme : 21 May 2024 18:18

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Gareth Southgate, turnuva öncesi 33 kişiden oluşan geniş aday kadroyu belirledi.

RASHFORD VE HENDERSON KADRODA YOK!

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024 öncesinde bu sezon Manchester United'da beklenen performansı sergileyemeyen Marcus Rashford ve yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımına transfer olan ve şuan da Ajax forması giyen Jordan Henderson, kadroya dahil edilmedi.

EURO 2024'te Slovenya, Danimarka ve Sırbistan ile C Grubu'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

Defans: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Forvet: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)