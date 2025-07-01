Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Hem başkan hem kaptan sert çıktı

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Hakan Çalhanoğlu Inter'de kriz çıkardı. Takım kaptanı Lautaro Martinez'den milli futbolcumuza sert bir gönderme, Başkan Marotta'dan ise rest gibi açıklama geldi. İşte detaylar...

İtalyan devi Inter'de, Galatasaray'ın ısrarla istediği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıra dışı gelişmeler birbirini kovalıyor. Milli yıldızımız hakkında Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama, takım kaptanı Lautaro Martinez'den de sert bir gönderme geldi.

"GİTMEK İSTEYEN GİDER"

Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 2-0'lık Fluminense mağlubiyetinin ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez, verdiği TV demecinde, "Inter’de kalmak isteyen bunu gerçekten istemeli. Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen şeyler gördüm. Kaptan olarak zirvede kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İtalyan spor basını ve taraftarlar ise bu sözlerin hedefinin Hakan Çalhanoğlu olduğu fikrinde birleşti.

BAŞKAN KAPIYI GÖSTERDİ

Bu açıklamalanın ardından Çalhanoğlu'nun transfer söylentileriyle ilgili soruya veren Başkan Marotta, "Basında çıkan haberler bizim bildiklerimizden farklı değil. Hakan şu anda tatilde ve sezon öncesi takıma geri dönecek. Şu ana kadar ayrılacağına dair herhangi bir işaret yok. Bir oyuncu ayrılmak isterse kapımız açık. Bunu Lautaro söylemedi, ben söylüyorum; bu sözler Hakan Çalhanoğlu için. Ancak onu günah keçisi yapmamalıyız, kendisiyle konuşacağız" cevabını verdi.

"İSTEMEYEN NET OLMALI"

Marotta, transfer döneminin başladığını vurgulayarak, "Yola devam etmek istemeyenler net olmalı. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma talebinde bulunmadı" dedi.