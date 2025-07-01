Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Hem başkan hem kaptan sert çıktı

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Hakan Çalhanoğlu Inter'de kriz çıkardı. Takım kaptanı Lautaro Martinez'den milli futbolcumuza sert bir gönderme, Başkan Marotta'dan ise rest gibi açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Hem başkan hem kaptan sert çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:08

İtalyan devi Inter'de, Galatasaray'ın ısrarla istediği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıra dışı gelişmeler birbirini kovalıyor. Milli yıldızımız hakkında Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama, takım kaptanı Lautaro Martinez'den de sert bir gönderme geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Hem başkan hem kaptan sert çıktı

"GİTMEK İSTEYEN GİDER"

Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 2-0'lık Fluminense mağlubiyetinin ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez, verdiği TV demecinde, "Inter’de kalmak isteyen bunu gerçekten istemeli. Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen şeyler gördüm. Kaptan olarak zirvede kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İtalyan spor basını ve taraftarlar ise bu sözlerin hedefinin Hakan Çalhanoğlu olduğu fikrinde birleşti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Hem başkan hem kaptan sert çıktı

BAŞKAN KAPIYI GÖSTERDİ

Bu açıklamalanın ardından Çalhanoğlu'nun transfer söylentileriyle ilgili soruya veren Başkan Marotta, "Basında çıkan haberler bizim bildiklerimizden farklı değil. Hakan şu anda tatilde ve sezon öncesi takıma geri dönecek. Şu ana kadar ayrılacağına dair herhangi bir işaret yok. Bir oyuncu ayrılmak isterse kapımız açık. Bunu Lautaro söylemedi, ben söylüyorum; bu sözler Hakan Çalhanoğlu için. Ancak onu günah keçisi yapmamalıyız, kendisiyle konuşacağız" cevabını verdi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Hem başkan hem kaptan sert çıktı

"İSTEMEYEN NET OLMALI"

Marotta, transfer döneminin başladığını vurgulayarak, "Yola devam etmek istemeyenler net olmalı. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma talebinde bulunmadı" dedi.

ETİKETLER
#hakan çalhanoğlu
#hakan çalhanoğlu
#Lautaro Martinez
#Inter Milan
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.