İntikam alındı! Avusturya defteri kapandı: Milli takım coşkusu sokaklarda!

03 Temmuz 2024 00:30 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 00:40

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi. Yurt genelinde milli takım coşkusu zirve yaptı.

DÜĞÜNDEN MAÇ İZLEMEYE

Bartın'ın Amasra ilçesinde düğün eden Gökhan Kabaşer ve Monica Martinez, üzerindeki damatlık ve gelinlikle ilçe meydanına gelerek, dev ekranda Türkiye-Avusturya maçını izledi. Amasra ilçesinde yaşayan Gökhan Kabaşer, 7 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Monica Martinez ile nikahı kıyıldı. Düğünü yapan çift, düğün sonrasında ise kıyafetlerini değiştirmeden ilçe merkezindeki Kültür parkına geldi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın davetlisi olarak meydanda kurulan dev ekranda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu oynanan Türkiye-Avusturya maçını izledi. Üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla maçı izleyen çift erken gelen golle de büyük sevinç yaşadı.

ADANA'DA KENT MEYDANINDA MİLLİ COŞKU

Adana'da yüzlerce taraftar kent meydanına kurulan dev ekranlarda coşkuyu yaşadı. Kozan ve Feke ilçelerinde kent merkezlerine kurulan dev ekranlarda A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için yüzlerce Adanalı bir araya geldi. Türkiye ile Avusturya arasında yaşanan mücadelede A Milli Takıma destek olmak isteyen yüzlerce vatandaş aileleri ile birlikte Milli maç heyecanına ortak oldu. "Kırmızı, Beyaz Türkiye" sloganları ile milli takımı destekleyen vatandaşlar maçın ilk dakikalarında gerçekleşen gol ile büyük sevinç yaşadı.

Kırklareli'nde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye ile Avusturya karşılaşmasını Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan seyretti.

Çankırı ve Çorum’da vatandaşlar, karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Çankırı Belediyesince kent meydanına karşılaşma için dev ekran kuruldu. Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

SİİRTLİLER MEYDANA AKIN ETTİ

Siirt'te vatandaşlar, karşılaşmayı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Vali Kemal Kızılkaya da, karşılaşmayı takip etti.

Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu. Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi. Vatandaşlarla maçı izleyen Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, önceki 2 maçı da vatandaşlarla izlediklerini belirterek, Avusturya karşılaşmasına daha çok kişinin geldiğini ifade etti.

Millilerin çeyrek finale yükselmesi Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı. Gümüşhane Belediyesi önündeki Fatih Parkı'nda bulunan dev ekranda izleyen vatandaşlar, ay-yıldızlıları destekledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Anadolu'nun dört bir yanında milli takım coşkusu yaşandı. Erzurum, Antalya, Muş, Edirne, Van, Kars ve Kayseri'de vatandaşlar sokaklarda kutlama yaptı.

KUŞADASI'NDA MİLLİ HEYECAN

Kuşadası, Türkiye’nin Avusturya karşısında aldığı zaferle coşkulu anlara sahne oldu. Kafelerde marşlar çalınırken, millilerimizin başarısı kutlandı.

EGE'DE MİLLİ TAKIM COŞKUSU

İzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak'ta Gündoğdu Meydanı ve Göztepe'de, Karşıyaka'da Bostanlı Sahili'nde dev ekran kuruldu. Maçı heyecanla takip eden yüzlerce taraftar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Türkiye'nin Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar meydanda büyük sevinç yaşadı. Coşkulu kabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla kentte milli takımın başarısını doyasıya kutladı. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Aydın, Manisa ve Denizli'de yüzlerce taraftar milli takım coşkusunu sokaklarda yaşadı.