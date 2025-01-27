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İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe'ye olay sözler: Benim için yoklar!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
27 Ocak 2025 04:36 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 04:39
İrfan Can Eğribayat&#039;tan Göztepe&#039;ye olay sözler: Benim için yoklar!

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Göztepe karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından eski takımı hakkında çarpıcı ifadelere imza attı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu​'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 46 ve 53. dakikalarda Youssef En Nesyri ve 55. dakikada Oğuz Aydın​ kaydetti.

Göztepe'nin golleri 25. dakikada Juan 82. dakikada Novatus Miroshi'den geldi.

İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe'ye olay sözler: Benim için yoklar! - 1. Resim

"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe​'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski takımı Göztepe ile ilgili olay ifadelere imza attı.

Zpor mikrofonlarına konuşan İrfan Can, "Eski takımına karşı oynadın nasıl hissediyorsun?" sorusunu şu şekilde cevaplandırdı:

Eski takımım değil benim orası. Benim için tamamen yoklar.

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.

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Kaynak: TGRT Haber
FenerbahçegöztepeŞükrü Saraçoğlu Stadyumuoğuz aydın

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