İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe'ye olay sözler: Benim için yoklar!

27 Ocak 2025 04:36 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 04:39

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Göztepe karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından eski takımı hakkında çarpıcı ifadelere imza attı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu​'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 46 ve 53. dakikalarda Youssef En Nesyri ve 55. dakikada Oğuz Aydın​ kaydetti.

Göztepe'nin golleri 25. dakikada Juan 82. dakikada Novatus Miroshi'den geldi.

"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe​'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski takımı Göztepe ile ilgili olay ifadelere imza attı.

Zpor mikrofonlarına konuşan İrfan Can, "Eski takımına karşı oynadın nasıl hissediyorsun?" sorusunu şu şekilde cevaplandırdı:

Eski takımım değil benim orası. Benim için tamamen yoklar.

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.