İrfan Can Kahveci ücretini ikiye katlamış! Yeni maaşı ortaya çıktı

13 Ocak 2025 08:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 08:53

Fenerbahçe'nin dün sözleşmesini uzattığı İrfan Can Kahveci'ye büyük bir jest yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldız 3 yıllık yeni kontrat karşılığında maşını neredeyse ikiyi katlamış.

Süper Lig'de ara transfer​ döneminin bugün resmen başladı. Bu dönemin en hareketli olması beklenen kulüplerinden biri ise kuşkusuz Fenerbahçe. Anderson Talisca​ transferinin yanı sıra en az 2 stoperi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertli ekipte dün iç transferde de önemli bir adım atıldı. Sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan İrfan Can Kahveci​ ile 3 yıllık yeni mukavele imzalandı.

MAAŞINDA CİDDİ REVİZYON

Yeni kontratla beraber 29 yaşındaki milli oyuncunun maaşında da ciddi bir iyileştirme yapıldı. Yapılan anmlaşma gereği İrfan Can'ın alacağı yeni maaşı eski maaşının iki katına yaklaşacak seviyeye çıkarıldı.

Sabah'ın haberine göre eski sözleşmesinde yılda 800 bin euro kazanan İrfan Can'ın maaşı 1.5 milyon euroya yükseltildi.

MOURINHO İLE YEDEK OLDU

Jose Mourinho'nun takımın başyınra gelmesiyle maçlara genelde yedek kulübesinde başlayan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe​ formasıyla 22 maça çıkıp 849 dakika süre alabildi. Tecrübeli futbolcu bu müsabakalarda takımına 1 gol ve 2 asist katkısı sundu.