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İskoçya FA Kupasını Celtic kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 May 2024 19:52 - Güncelleme : 25 May 2024 19:53
İskoçya FA Kupasını Celtic kazandı!

İskoçya Federasyon Kupası finalinde ezeli rakibi Rangers'ı 1-0 yenen Celtic, şampiyon oldu.

Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan final maçında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.

Derbiyi, 90. dakikada Adam Uche Idah'ın attığı golle 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip kupayı müzesine götürdü.

Celtic, kupada 42. şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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