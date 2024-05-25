İskoçya FA Kupasını Celtic kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 May 2024 19:52 - Güncelleme : 25 May 2024 19:53
İskoçya Federasyon Kupası finalinde ezeli rakibi Rangers'ı 1-0 yenen Celtic, şampiyon oldu.
Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan final maçında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.
Derbiyi, 90. dakikada Adam Uche Idah'ın attığı golle 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip kupayı müzesine götürdü.
Celtic, kupada 42. şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr