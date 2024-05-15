İskoçya Ligi'nde Celtic 54. kez şampiyon!

15 May 2024 23:42 - Güncelleme : 16 May 2024 00:03

İskoçya Premiership'te Celtic, Kilmarnock'u deplasmanda Idah, Maeda, Forrest, O'Riley(2)'in golleriyle 5-0 mağlup etti.

54. dakikada Kilmarnock'ta Armstrong'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

CELTİC 54. KEZ ŞAMPİYON!

Bu sonuçla son maçlar öncesi 90 puanla zirvede yer alan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic, İskoçya'da 54. kez şampiyon olmayı garantiledi.

FİLİSTİN'E DESTEK

İskoç kulübü, taraftarlarının İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermesiyle dikkati çekmişti.