Ismail Jakobs'tan ilk açıklama geldi! "Burada olduğum için çok mutluyum"

03 Eylül 2024 00:15 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 00:16

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 takımı Monaco'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, "Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Jakobs, transferiyle ilgili duygularını, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Ben Ismail Jacobs. Burada olduğum için çok mutluyum. RAMS Park'ta sizleri görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde dile getirdi.