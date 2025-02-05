İsmail Kartal ile Jorge Jesus rakip oldu! Zafer 4 golle geldi

05 Şubat 2025 06:47 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 06:47

Asya Şampiyonlar Ligi, eski Fenerbahçe teknik direktörleri Jorge Jesus ile İsmail Kartal karşı karşıya getirdi. Maçın kazananı Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) Batı Grubu 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe''nin eski hocalarından Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İran temsilcisi Persepolis’i konuk etti. Yeni takımının başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fenerbahçe'nin bir diğer eski teknik direktörü İsmail Kartal sahadan boynu eğik ayrılan taraf oldu.

İLK YARIDA İŞ BİTTİ

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Malcom’un attığı golle öne geçti. 25. dakikada Joao Cancelo’nun uzak mesafeden attığı şık golle fark 2'ye çıkarırken Salem Al Dawsari, 38. dakikada takımını 3-0’a taşıdı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Al Dawsari, skoru 4-0 yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serdar Dursun da Persepolis forması giydi.

İkinci yarıda Persepolis üç oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. 87. dakikada Ali Albulayhi’nin müdahalesiyle yerde kalan Isa Ale Kasir için hakem, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Gürcü futbolcu Giorgi Gvelesiani topu ağlara göndererek farkı üçe indirdi ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

JESUS'UN YENİ RAKİBİ RONALDO

Bu galibiyetle Al Hilal puanını 19’a yükselterek liderliğini korurken, Persepolis 6 puanda kaldı. İran temsilcisi, 17 Şubat’ta Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr ile kritik bir mücadeleye çıkacak.