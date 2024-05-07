İsmail Kartal'ın yerine dünyaca ünlü hoca geliyor!

07 May 2024 21:30 - Güncelleme : 07 May 2024 21:42

Bu sezon İsmail Kartal liderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek amacıyla yola çıkan Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları moralleri bozdu.

PUAN FARKI AÇILDI

Sezonun 19 maçlık ilk yarısını lider olarak tamamlayan sarı-lacivertliler sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları ile liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Sarı-lacivertliler şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1'le geçtiği 36. haftada Konyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Kanarya'nın Konyaspor ile golsüz berabere kalmasıyla Galatasaray'la olan puan farkı 6'ya çıktı.

FATURA İSMAİL KARTAL'A KESİLDİ!

Sarı-lacivertlilerde puan kaybının sorumlusu olarak faturayı İsmail Kartal'a kesti.

Kanarya'da şampiyonluğun zora girmesinden dolayı eleştirilerin hedefinden olan teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, yeni teknik direktör adayı olarak da dünyaca ünlü hocanın ismi ortaya atıldı.

YENİDEN JOACHİM LÖW İDDİASI

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için İsmail Kartal'ın yerine düşünülen ismi duyurdu.

Sarıdağ katıldığı canlı yayında, Alman teknik direktör Joachim Löw'ün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabileceğini ifade etti.

"FENERBAHÇE'YE GELİRSE ŞAŞIRMA"

Sarıdağ, "Güvendiğim birisi seneye Löw, "Fenerbahçe'ye gelirse şaşırma. Yanına Fenerbahçe'de forma giymiş Türk bir antrenör gelebilir. Löw'den sonrasına hazırlamak için' dedi" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü hocanın adı geçtiğimiz sezon ve bu sezon başında da Fenerbahçe ile anılmıştı.

26 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

61 yaşındaki teknik adam 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Löw, sarı-lacivertli takımın başında 38 maça çıkarken 24 galibiyet aldı ve 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Joachim Löw Kariyerinde Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsuhe, Adanaspor, FC Tirol ve Austria Wien takımlarının yanı sıra Almanya Milli Takımı'nı da çalıştırdı.