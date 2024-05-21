İsmail Köybaşı, Göztepe ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

21 May 2024 19:31 - Güncelleme : 21 May 2024 19:35

Göztepe, 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirerek yeni sezonda Süper Lig'de mücadele verecek. İzmir ekibinde yeni sezon öncesi ilk imza atıldı.

İSMAİL KÖYBAŞI İLE 1 YIL DAHA DEVAM KARARI

Göztepe, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar Kaptan" ifadeleri kullanıldı.