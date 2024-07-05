İspanya 119. dakikada bulduğu gol ile ev sahibi Almanya'yı turnuvadan eledi!

05 Temmuz 2024 21:41 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 21:50

EURO 2024 çeyrek finalinde turnuvanın iki favorisi İspanya ile Almanya karşılaştı.

Stuttgart Arena Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Boğalar, sakatlanarak oyundan çıkan Pedri'nin yerine oyuna giren Dani Olmo, 51. dakikada attığı golle İspanya'yı öne geçirdi. Golün asistini yapan Lamine Yamal turnuvada asist liderliğini eline geçirdi. Lamal ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde 20 yaşına girmeden bir turnuvada üç asist yapan ilk oyuncu oldu.

Maç bu şekilde bitecek derken sahneye Florian Wirtz çıktı. 89. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde sağ köşeye temiz bir vuruş yapan genç oyuncu, ülkesini maçta tuttu. 90 dakika 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmaların 119. dakikasında Mikel Merino, İspanya'yı yarı finale çıkaran golü kaydetti. Mücadele 2-1 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı. Öte yandan 120+6. dakikada Carvajal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CARVAJAL VE NORMAND YOK

İspanyollarda cezalı duruma düşen Carvajal ve Le Normand bu maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi Almanya'yı eleyen İspanya'nın rakibi Portekiz - Fransa maçının galibi olacak.