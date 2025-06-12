İspanya basınından flaş Arda Güler iddiası! Ayrılmayı reddetmişti, fikri değişebilir

Real Madrid'de Mastantuono'nun gelişi, Xabi Alonso'nun kadrosunda dengeleri sarstı. İspanyol basını bu durumun Arda Güler'e yansımasını ele alan flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Arda takımdan ayrılabilir. İşte detallar...

Real Madrid, River Plate’in 17 yaşındaki yıldız adayı Franco Mastantuono için harekete geçti. İspanyol basınına göre Xabi Alonso’nun bu transfer kararı, ilk ciddi “kafa karışıklığını” yaşattı. Özellikle Arda Güler için işlerin renginin değişebileceğini belirten Mundo Deportivo, haberde şu ifadelere yer verdi.

TAŞLARI YERİNDEN OYNATAN TRANSFER

Franco Mastantuono’nun 45 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle Real Madrid’e transferi neredeyse tamamlandı . Ancak gündemde sadece bu transfer yok: İddiaya göre Xabi Alonso, Mastantuono’yu merkezden ziyade sağ kanata yerleştirerek kadroda yeniden bir pozisyon çalışması yapmayı planlıyor.

YENİ MEVKİSİNİ YADIRGARAYABİLİR

Bu hamleyle Xabi, Rodrygo ve Brahim Diaz’ın yanı sıra Türk genç yetenek Arda Güler’in de sahadaki pozisyonunu yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir. Arda bugüne kadar Real Madrid formasıyla faydalı bir rol üstlense de, kanattan merkeze kaydırılması performansına etki edebilir .

Arda Güler, Ocak 2025’te transfer sonrası Real Madrid'den ayrılmayı kesin şekilde reddetmişti. Ancak İspanyol medyası şimdi "çok az forma şansı" görmesi halinde fikrini yeniden gözden geçirebileceğini yazıyor.

MASTANTUONO DOĞRUDAN 11'E

River Plate’ten transfer edilen Mastantuono, Xabi Alonso’nun sisteminde sağ kanat-meydana oynayacak bir 11 başlangıcı olarak düşünülürken, bu durum hem kanat oyuncularını hem de Arda gibi genç yıldızları rekabet ortamına sürüklüyor. Arda’nın 2025–26 sezonunda gelişiminin devamı için merkezdeki görev olasılığı, onun geleceği açısından kritik.

AYRILIK UFUKTA GÖZÜKTÜ

Özetle, Mastantuono’nun Real Madrid’e gelişi sadece yeni bir yetenek eklemekle kalmıyor; Arda Güler için sadakat testi halini alabilir. Xabi Alonso’nun saha içi diziliş tercihleri, bir zamanlar kulübe veda etmeyeceğini açıkça belirten genç yıldızın kararını tekrar gündeme getirebilir.