İspanya basınından flaş transfer iddiası! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor

15 Ocak 2025 07:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:35

Ara transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre iki ezeli rakip aynı golcünün peşinde!

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray ve 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe kadro takviye çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle forvet hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip için İsyanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

İSPANYA​'DA TRANSFER DERBİSİ!

Todofichajes'te yer alan habere göre haberine; İspanya'da Real Betis​ forması giyen Cedric Bakambu​'nun yeniden Türkiye'ye dönebileceği bu futbolcuya hem bir dönem formasını giydiği Galatasaray​'ın hem de Fenerbahçe​'nin talip olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY ICARDI'NIN YERİNE İSTİYOR

Real Betis'te bu sezon kadroda pek fazla yer bulamayan Bakambu'yu Galatasaray'ın, Icardi'nin yokluğunda forvet rotasyonunda kullanmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de forvet hattında rotasyon için Kongolu futbolcuya yer açmayı düşündüğü öne sürüldü. Talisca transferinde yaşana son pürüzlerin ardından sarı-lacivertlilerin de Bakambu transferine ağırlık vermesi ihtimal dahilinde.

Bakambu, 2023-24 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

MALİYETİ YÜKSEK DEĞİL

Diğer yandan Betis'in oyuncu için 3 milyon euro altında bir bedeli kabul edebileceği bilgisine de haberde yer verildi. Bu sezon 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki santrfor; takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.