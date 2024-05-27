İspanya, EURO 2024 kadrosunu duyurdu

27 May 2024 19:24 - Güncelleme : 27 May 2024 19:31

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva öncesi 29 kişiden oluşan aday kadroyu belirlendi.

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024'te İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix Garcia (Girona), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Ayoze Perez (Real Betis), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Joselu (Real Madrid)