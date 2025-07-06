İspanya’da gündem yine Arda Güler! Maç sonuna damga vuran anlar!

Real Madrid ile Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde nefes kesen bir karşılaşmaya imza attı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Madrid temsilcisi, sahadan 3-2 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Madrid’e galibiyeti getiren goller Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe’den gelirken; Dortmund’un sayıları Maximilian Beier ve Serhou Guirassy’den geldi.

GECENİN YILDIZI: ARDA GÜLER

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı bu zorlu maçta iki kritik asist yaparak gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 19 yaşındaki yıldız, takımının ilk ve üçüncü gollerinin hazırlayıcısı olurken, oyun zekâsı ve pozisyon bilgisiyle dikkat çekti.

ALONSO: “TEHLİKELİ OLDUĞU BÖLGEYİ GÖSTERDİ”

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Arda’nın performansını şöyle değerlendirdi:

“Geliştirmesi gereken alanlar var ama bunu oynayarak başaracak. İlk yarıda stoperlere yaklaşarak Bellingham’la bağlantı kurdu, bu bize çok yardımcı oldu. Ceza sahası çevresinde çok etkiliydi, işte tehlikeli olduğu yer orası.”

Genç teknik adam, “Hepimiz ona destek olmalıyız. Dün de söyledim, oynamak gelişmenin tek yoludur” diyerek Arda’ya olan güvenini yineledi.

MAÇ SONRASI GÖRÜNTÜLER MANŞETLERDE

Karşılaşmanın ardından Xabi Alonso ve Arda Güler’in stadyumdan birlikte ayrıldığı anlar sosyal medyada gündem olurken, İspanyol basını da bu görüntülere geniş yer verdi. İkilinin maçla ilgili değerlendirmeler yaptığı görüntüler, Arda’nın takım içindeki yerini ve teknik heyetle olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o görüntüler: