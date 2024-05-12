İspanya'da manşetleri Arda Güler süsledi! "Sürekli istiyor", "Bu çocuk çok özel"

12 May 2024 12:46 - Güncelleme : 12 May 2024 12:48

İspanya Ligi La Liga'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 35. hafta maçında deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup ederken eflatun-beyazlıların bir golünü ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcumuz Arda Güler attı.

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan genç yıldız, Fran Garcia'nın pasında ceza sahasında kontrol ettiği topu net bir vuruşla ağlara yollarken, bu sezon ligdeki 3. golünün altına imza atmış oldu. Milli oyuncu ayrıca, Brahim Diaz'in 58. dakikada attığı Real Madrid'in son golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu.

İspanyol medyası ise maçın sonucunda çok Arda Güler'in performansına odaklandı. İşte Arda Güler hakkında yapılan haberlerden bazıları:

AS: "Bu çocuk çok özel. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla attı."

"SAKLANMIYOR VE SÜREKLİ TOPU İSTİYOR"

Marca: "Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler göstermeyi başarıyor."

El Mundo Deportivo: "Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı."

GOL ATMAK İÇİN EN AZ SÜREYE İHTİYAÇ DUYAN OYUNCU

El Desmarque: "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde sadece 255 dakika içinde şimdiden üç gol attı."

Meridiano: "Genç Türk süre aldığı dakikalarda gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak."