İspanyol futbolunda da 'yapı' tartışması çıktı! Real Madrid, Mbappe'ye tekme sonrası isyan bayrağı açtı!

04 Şubat 2025 10:38 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:39

La Liga'da Espanyol'a 1-0 yenilen lider Real Madrid, maçtaki hakem kararlarına isyan etti. Başkent ekibi, maçın tek gölünü atan Romero’nun Mbappe’ye sert müdahalesine rağmen atılmaması ve Vinicius'un iptal edilen golleri için VAR kayıtlarını talep ederken Federasyon'da Real Madrid karşıtı bir yapılanma olduğunu öne sürdü.

La Liga'da lider Real Madrid'in, Espanyol karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi, İspanyol futbolunda Türkiye'dekine benzer bir futbolda yapı tartışması başlattı. Başkent ekibi mağlubiyetin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Özellikle 0-0 giden maçın son yarım saatine girilirken Espanyol’un defans oyuncusu Carlos Romero’nun Kylian Mbappé’ye arkadan yaptığı sert müdahaleye rağmen oyundan atılmaması Real Madrid'i ayağa kaldırdı. Aynı Romero ev sahibi ekibin galibiyet golüne imza atarken Madrid cephesi, bu pozisyonun yanı sıra Vinicius Jr.’ın iptal edilen golüyle ilgili İspanya Futbol Federasyonu'na isyan bayrağı açtı.

FEDERASYON'A AÇIK MEKTUP

Madrid kulübü, İspanya Futbol Federasyonu’na sert bir protesto mektubu gönderdi ve bunu resmi internet sitesinde yayımladı. Federasyon Başkanı Rafael Louzán’a hitaben kaleme alınan mektupta, 1 Şubat 2025’te oynanan Espanyol-Real Madrid maçındaki VAR kararlarının skandal niteliğinde olduğu vurgulandı.Verilmeyen kırmızı kart ve Vinicius Jr.’ın iptal edilen golünün hakem camiası ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yapılan çifte standardın en açık örneklerinden biri olduğunu savunulan açıklamada, "Bu maçta verilen kararlar, basit bir hakem hatasının çok ötesindedir. Espanyol karşılaşmasında yaşananlar, rekabetin adil yönetimini tehdit eden açık bir manipülasyon örneğidir. Maçtaki kararlar, İspanyol futbolundaki hakemlik çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi

"VAR KAYITLARI DERHAL AÇIKLANSIN"

Eflatun-beyazlı kulüp, Romero’nun Mbappé’ye arkadan ve topla mücadele etme şansı olmadan yaptığı sert müdahaleyi sarı kartla geçiştiren hakem Alejandro Muniz Ruiz’in yanı sıra VAR hakemlerini de hedef aldı. VAR odasında bulunan Javier Iglesias Villanueva’nın da bu hatalı kararı düzeltecek bir müdahalede bulunmadığı belirtilirken İspanya Futbol Federasyonu’ndan (RFEF) maçın iki kritik pozisyona ait VAR kayıtlarını derhal açıklanmasını talep etti.

"İSPANYOL HAKEMLİK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Marca'daki haberi göre Real Madrid, İspanyol hakemlik sisteminin yapısal olarak hatalı olduğunu ve federasyonun bu hataları sistematik olarak koruduğunu savundu. Kulüp, hakemlerin sorumluluktan kaçtığını, disiplin cezalarının keyfi şekilde değiştirildiğini ve sistemin tamamen şeffaflıktan uzak bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Madrid kulübü ayrıca hakem kararlarının güvenilirliğini sağlamak için yalnızca yüzeysel değişiklikler değil, sistemin temelini oluşturan mekanizmaların tamamen yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

"REAL MADRİD’E KARŞI MEKANİZMA" İDDİASI

Kulüp, VAR sisteminin Real Madrid aleyhine sistematik olarak kullanıldığını belirterek, bu durumun mahkeme kararlarıyla da kanıtlandığını öne sürdü. Hakemlerin, kritik anlarda Madrid’e zarar verecek şekilde yönlendirildiğini iddia eden kulüp, geçmişteki benzer skandallara atıfta bulunarak, aynı hataların tekrarlandığını ve bunun tesadüf olamayacağını vurguladı.