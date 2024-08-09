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İspanyol kaleci David De Gea, Fiorentina ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 18:12
İspanyol kaleci David De Gea, Fiorentina ile sözleşme imzaladı!

Serie A takımı Fiorentina, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon boşta kalan İspanyol kaleci David De Gea'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Son olarak Premier Lig takımı Manchester United forması giyen ve 1 yılı aşkın süredir kulüpsüz kalan deneyimli eldiven David De Gea'nın yeni takımı belli oldu.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, 33 yaşındaki David De Gea'yı renklerine bağladığını duyurdu.

David De Gea'nın yeni takımı resmiyet kazandı

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan kaleci David De Gea, 2011-12 sezonu başında Manchester United'a 25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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