İspanyol kaleci David De Gea, Fiorentina ile sözleşme imzaladı!

09 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 18:12

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Son olarak Premier Lig takımı Manchester United forması giyen ve 1 yılı aşkın süredir kulüpsüz kalan deneyimli eldiven David De Gea'nın yeni takımı belli oldu.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, 33 yaşındaki David De Gea'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan kaleci David De Gea, 2011-12 sezonu başında Manchester United'a 25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.