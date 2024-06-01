İsrail-İskoçya maçında görülmemiş protesto: Kendini kale direğine zincirledi!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:54
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile karşılaşan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Bir Filistin destekçisi kendini kale direğine zincirledi.
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile karşılaşan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta dün oynanan karşılaşma öncesi Filistin destekçisi bir kişi, "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişörtle sahaya girdi.
FİLİSTİN'E DEV DESTEK
Kendisini kale direğine zincirleyen Filistin destekçisi, polis müdahalesiyle sahadan çıkarıldı.
Stadın önünde ise karşılaşma boyunca yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı