İstanbul ekibinden Diego Costa bombası! Görüşmeler başladı

28 Nisan 2024 21:31 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:32

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan TFF 1. Lig şampiyonu Eyüpspor, dünyaca ünlü yıldız golcünün peşine düştü.

DİEGO COSTA BOMBASI!

Sports Digitale'in haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Costa'nın da bu teklife sıcak baktığı ve Eyüpspor formasıyla yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

BİRLİKTE LA LİGA ŞAMPİYONU OLDULAR

Arda Turan ve Diego Costa, 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid'de La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Brezilya ekibi Gremio forması giyen Diego Costa, 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.