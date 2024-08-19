İstanbulspor, Amedspor maçında Gaffar Okkan tişörtü ile sahaya çıktı!

19 Ağustos 2024 22:04 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 22:01

Trendyol 1. Lig maçında Amedspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. İstanbulspor futbolcuları karşılaşma önü Gaffar Okkan tişörtleri giyip ısınmak için sahaya çıktı.

ÖNCE VATAN PANKARTI

2. hafta maçında Diyarbakır deplasmanına çıkan İstanbulspor maç önü seremoniye 'Önce Vatan' yazılı pankartla sahaya çıktı.

DOSTLUK MESAJLARI VERİLDİ

Maç öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte taraftarları selamladı.

SAHADA GAFFAR OKKAN TİŞÖRTLERİ

Dostluk ve kardeşlik mesajlarının verildiği tribünleri selamlayan futbolcular ısınmak için sahaya çıktı. İstanbulsporlu oyuncular, ısınmaya Gaffar Okkan tişörtüyle çıkarak şehit emniyet müdürünü de anmış oldu.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU SÖZÜNÜ TUTTU

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçim öncesi "Başkan olduktan sonra Amedspor'un ilk iç saha maçını tribünden izleyeceğim" verdiği sözü yerine getirdi.

Böylelikle Trendyol 1. Lig'de ilk kez evinde oynayan Amedspor maçına giden Hacıosmanoğlu verdiği sözü yerine getirmiş oldu.