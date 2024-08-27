İstanbulspor Şanlıurfaspor engelini 3 golle geçerek zirveye oturdu!

27 Ağustos 2024 00:36 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 00:37

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Şanlıurfaspor’u 3-0 yenen İstanbulspor, ligde 3’te 3 yaparak liderliğe yükseldi. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti.

İstanbul ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Osman Zeki Korkmaz’ın öğrencileri, 1. Lig’in ilk iki haftasında Manisa FK ve Amed SK’yı mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada paslaşarak kullanılan korner vuruşunun ardından Loshaj, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Okan Erdoğan, kafa vuruşuyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada savunma arkasına iyi sarkan Sambissa, atılan derinlemesine pasta topla buluştu. Topu ceza sahasına kadar süren Sambissa, pasını Emir Kaan Gültekin’e aktardı. Emir Kaan, vuruşunda meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 2-0

68. dakikada Ofosu’nun pasında Malle’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci İsa topu kontrol etti.

90+1. dakikada Özcan Şahan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top üst direkten döndü.

90+6. dakikada kontra atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Diarra, yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 3-0.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly (Fatih Tultak dk. 82), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Abdullah Dijlan Aydın dk. 63), Vorobjovas, Loshaj, Kerem Şen (Mamadou dk. 64), Sambissa (Diarra dk. 64), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 84)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Ologo, Demir Mermerci, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Cuma Menize dk. 62), Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Malle, Landel (Ahmet Gökbayrak dk. 62), Hasan Hüseyin Acar (Ashkovski dk. 81), Begic (Atakan Aybastı dk. 46), Ofosu (Reinkort dk. 81)

Yedekler: Abdülkadir Sünger, Fatih Eren, Mehmet Yüksel, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Okan Erdoğan (dk. 14), Emir Kaan Gültekin (dk. 23), Diarra (90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Coly, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Reinkort (Şanlıurfaspor)