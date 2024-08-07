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İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:51
İstanbulspor&#039;un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı

İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konuldu.

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Genç oyuncu için kanser teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" denildi.

HASTANEDE ZİYARET EDİLDİ

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile futbolcular Baran Alp'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Yapılan bu açıklama sonrası birçok kulüp de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde A takıma yükselen Baran Alp, Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.

İstanbulspor'un genç futbolcusu kansere yakalandı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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