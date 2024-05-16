İtalya Kupası'nda şampiyon Juventus oldu

16 May 2024 00:08 - Güncelleme : 16 May 2024 00:13

İtalya Kupası finalinde Atalanta ile Juventus karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı Juventus, Vlahovic'in tek golüyle 1-0 kazandı.

Juventus'ta teknik direktör Allegri 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

JUVENTUS'UN 15. ZAFERİ

İtalya Kupası'nı en çok kazanan takım olan Juventus, 15. kez mutlu sona ulaştı.

Juventus en son 2020-2021 sezonunda kupaya uzanırken son 2 yılda Inter kupayı müzesine götüren taraf olmuştu.

KENAN YILDIZ İLK KUPASINI KAZANDI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız 69. dakikada Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Kenan Yıldız, profesyonel futbol kariyerindeki ilk kupasını kazandı.