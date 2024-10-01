İtalya'da gündem Osimhen! Golden sonraki hareketi Napoli taraftarlarını çıldırttı

01 Ekim 2024 09:52 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:56

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan lider Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sarı kırmızılıların puan kaybettiği maçta en çok konuşulan isimlerden biri Victor Osimhen oldu. Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldızın gol sevincinde yaptığı hareketler, İtalyan taraftarları adeta küplere bindirdi.

Trendyol Süper Lig​'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray​, ilk puan kaybını sürpriz bir biçimde yaşadı. Rams Park'ta konuk ettiği Kasımpaşa​ karşısında ilk 34 dakikada skoru 3-0'a getiren sarı kırmızılılar, 90+5'inci dakikada yediği golle rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve bir puanla yetindi. Cimbom'un flaş puan kaybı yaşadığı mücadeleye damga vuran isim ise Victor Osimhen​ oldu.

OSIMHEN 'SONUNDA' GOLLE TANIŞTI

Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk defa gol sevinci yaşadı. İtalya'nın Napoli kulübünden kiralanan Osimhen, ligdeki üçüncü maçına çıktı. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Daha önce iki pozisyonda son vuruşu yapmasına rağmen gollerin farklı isimlere yazılması nedeniyle sevinçleri yarıda kalan yıldız santrfor, İngilizce 'Sonunda' yazan formayı taraftara gösterdi.

METİN OKTAY SELAMI VERDİ

Victor Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsane isimlerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.

Nijeryalı golcü 8 dakika içinde 2 kez fileleri havalandırdı. 20. dakikada ilk golünü atan Osimhen, dakikalar 28'i gösterdiğinde skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti.

İTALYANLARI ÇILDIRTAN HAREKET

Victor Osimhen'in Galatasaray'daki performansı İtalya'da da geniş yankı uyandırdı. Ancak Napolili taraftarlar, yıldız futbolcunun gol sevincindeki hareketine çok sinirlendi. İşte Osimhen için İtalya'da atılan manşetler...

GAZZETTA

Osimhen Türkiye'de giderek daha fazla rol alıyor: önce duble yaptı, Galatasaray formasını öptü ve sonra Icardi gibi sevindi. Victor Osimhen Süper Lig'deki üçüncü maçında Türkiye macerasının ilk golünü atarak maça damgasını vurdu. İlk golün ardından 'Nihayet' yazılı formasıyla sevinç gösterisinde bulundu ve ardından formayı öptü. Osimhen daha sonra Galatasaray'ın üçüncü golünü atan Icardi ile birlikte sevindi, ancak iki forvetin golleri Kasımpaşa'nın geri dönüşte bir puan almasını engelleyemedi: maç 3-3 sona erdi ve Galatasaray üst üste altı galibiyetten sonra ilk beraberliğini aldı.

CORRIERE DELLO SPORT

Victor Osimhen, Galatasaray taraftarlarına heyecan verici bir tek devre performansı sundu, ancak Barak'ın Kasımpaşa'sını yenmek için yeterli olmadı. Konuk ekip sansasyonel bir geri dönüş yaşadı: 3-0 geriden 3-3'e geldi. Galatasaray alay etti: Maç 3-0'dan 3-3'e geldi. Napoli'den kiralık olarak Türkiye'ye gelen santrfor Icardi'nin 3-0'ı getiren golü atmasının ardından Fall'un farkı azalttığı ilk yarının sonunda gelen golü ile maçın son bölümlerinde her şey değişti. Hajradinovic'in 83. dakikada ve Da Costa'nın 95. dakikada attığı goller Kasımpaşa'nın evine değerli bir puan götürmesini sağladı ve Galatasaray'ın üst üste altı galibiyetlik serisini bozdu."

TUTTO MERCATO

"Süper Lig'de Osimhen'in dublesi Galatasaray'a yetmedi. Türkiye Ligi'nin yedinci haftasında beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı: Kasımpaşa'nın Galatasaray karşısındaki müthiş geri dönüşü. Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in dublesi ve Icardi'nin golüyle 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 44. dakikada Fall'un başlattığı inanılmaz geri dönüşle 3-3'lük beraberliği yakalandı ve bir puanı hanesine yazdırdı."

TUTTO NAPOLI

"Osimhen'in attığı golden sonra Galatasaray formasını öpmesi tartışmalara yol açtı. Nijeryalı santrafor, Türklerle attığı ilk golü üzerinde 'Nihayet' yazan Galatasaray formasını öperek kutladı. Bu hareket sosyal medyada büyük tartışmalara neden olurken, birçok Napoli taraftarı bu harekete sinirlendi."