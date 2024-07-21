Ivan Rakitic, Hajduk Split'e transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 22:55 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:58
Hırvat takımı Hajduk Split, Ivan Rakitic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'la yollarını ayıran Ivan Rakitic ülkesinin takımı Hajduk Split'le anlaştı.
Hajduk Split'in yaptığı açıklamada, Ivan Rakitic'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Rakitic için bugün imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
RAKITIC'İN KARİYER PERFORMANSI
Futbol kariyerine Basel'de başlayan Ivan Rakitic, sonrasında sırasıyla Schalke, Sevilla ve Barcelona formalarını giydi.
2020'de Sevilla'ya dönen deneyimli orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrıldı ve Al-Shabab'a imza attı.
Kariyeri boyunca 848 maça çıkan Rakitic, 123 gol ve 136 asist kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com