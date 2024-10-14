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İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Erteleme kararı çıkabilir

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 10:09 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:17

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam İzlanda Türkiye maçı öncesi çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.  A Milli Futbol Takımımız sahaya çıkmadan geri dönebilir. İşte detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı​, hazırlıklarını tamamlarken karşılaşmaya saatler kala çarpıcı bir gelişme yaşandı. İzlanda'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle oldukça soğuk bir havada oynanması beklenen maç öncesi Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don olayı yaşandı.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Erteleme kararı çıkabilir - 1. Resim

SON KARAR UEFA'NIN

UEFA müfettişleri bugün öğleden sonra İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileri bir araya gelip saha zemininde incelemelerde bulunacak. Eğer maçın ertelenmesi kararı verilirse mevcut tek seçenek, maçı Salı günü oynatmak olacak.

Bu gelişmelerin ardından her iki takı yetkilileri UEFA ile birlikte yapılacak istişare toplantısından çıkacak kararı beklemeye başladı.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Erteleme kararı çıkabilir - 2. Resim

Öte yandan soğuk hava ve saha koşulları nedeniyle her iki ülkenin milli takımları dün antrenmanlarını kapalı futbol stadyumu Midgardur'da gerçekleştirdi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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