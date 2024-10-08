İzmir Spor Zirvesi'nde 'Efsanelerle futbol' oturumu tamamlandı!

08 Ekim 2024 19:54 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası'nın birlikte ev sahipliği yaparak düzenlediği İzmir Spor Zirvesi sona erdi. Katılımcı olarak teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Efsanelerle futbol" başlıklı oturumda açıklamalarda bulundu.

İzmir​ Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın beraber düzenlediği Spor​ oturumu sona erdi. Zirvede konuşmacı olarak Fatih Terim​ ve Mustafa Denizli​'nin yanı sıra Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Şenol Güneş​ açıklamalarda bulundu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki moderatörlüğünü Şansal Büyüka'nın gerçekleştirdiği oturumda konuşan Fatih Terim, Türk futboluyla Avrupa futbolu arasında farkın olduğunu fakat hem kulüp hem de milli takım seviyesinde bunu değiştirmek için çok çalışıldığını açıkladı.

TERİM: HERKES HERKESİ YENEBİLİR

Terim, futbolda aklı ve ekonomiyi çok iyi birleştirmek gerektiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti;

"Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsunuz, burada herhangi bir baskı altında kalmadan, hakikaten takıma uygun davranmanız gerekir. Zaman zaman Avrupa'da hepimize sürpriz sonuçlar olmuştur. Futbolda hiç kimse durmuyor, herkes bir yere doğru gidiyor, yükseliyor. Dolayısıyla herkes herkesi yenebilir, kaybedebilir. Arada bir olacak sürpriz sonuçlara hiç itirazım yok ama Avrupa'da ve Türkiye'de istikrar bekleriz. Avrupa'da bir istikrar yakalamanız lazım." dedi.

"KAZANANLAR HATIRLANIYOR"

Daha önce "Finale gelmek önemli ama finale gelmişken bari kupayı da alalım." dediğini hatırlatan Terim, "Çünkü sonuçta kazananlar anılıyor, hatırlanıyor. Kupalar, kazananlar hatırlanıyor. Orayı doğru oynamak lazım. Muhakkak o başarı da söylenebilir ama sonuçta kimse final oynayana bir şey vermiyor. Kişisel fikrim Avrupa'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyorum." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA KALALIM UZUN MÜDDET"

Fatih Terim, maç takvimine de değinerek, "3 günde bir maç oynanır, oynanması da gerekir. Oynanmıyorsa demek ki Ocak'tan sonraya kalamadınız demektir. Ocak'tan sonraya kalamazsanız, demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir. Biz birbirimizle hep oynarız. Avrupa'da kalalım uzun müddet." diyerek görüşünü belirtti.

"POZİSYONLAR ÇEŞİTLİ AÇILARDAN HAKEME İZLETİLMELİ"

VAR'da son dönemde hakemlerin "bence penaltı, bence faul" denilerek izleme tavsiyesinde bulunulduğunu ancak bunu doğru bulmadığını kaydeden Terim, pozisyonlara yorum yapmaktansa pozisyonların çeşitli açılardan hakeme izletilmesi gerektiğini söyledi.

"MOURİNHO İÇİN KONUŞMAYA GEREK YOK"

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho konusunda fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını, Mourinho'nun dünyanın en başarılı antrenörlerinden biri olduğunun altını çizdi.

GÜNEŞ: ALTYAPIYA ÖNEM VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son dönemde futbolda altyapının unutulduğunu belirterek, "Bu sefer hazırı, mevcut sermayeyi yemeye başladık. Şu anda ben altyapıya çok önem verildiğini, yatırım yapıldığını düşünmüyorum." diye konuştu.

"SPOR VE SANAT..."

Çocukların mutlaka spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Çünkü çocuklarımızın büyürken ya sanata ya da spora yönlendirilmesi gerekir. Spor da sanat da nefes alınacak alanlardır. Mutlaka sporcu olması için değil, eğitim alanı dışında spor ve sanatla uğraşması, kişisel gelişimi ve sosyal olarak önemli. Böyle olmazsa telefonun başında kalır çocuk." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK TRANSFER VE ÇOK PARA HARCAMAK..."

Şenol Güneş, kulüplerin kurumsal yapısının yanlış olduğunu, şirketleşme kavramını tam olarak hayata geçirilmediğini vurgulayarak, "Geçmişte de büyük takımlar yine transfer yapıyordu veya fazla para harcıyordu. Şimdi de öyle, işte Trabzonspor şampiyonluğu sonrası Trabzonspor da onların arasına katıldı. O da fazla transfer yapıyor. Çok transfer yapmak veya çok para harcamak garanti etmez." ifadelerini kullandı.

"MESAFE ALAMADIK DEMEKTİR"

Şenol Güneş, Türk futbolunda hakeme, rakibe, şampiyon olan takıma, başarılı olan takıma hep şüpheyle bakıldığını, VAR'ın devreye girmesiyle bunun sürdüğünü belirterek, "Hala şüpheyle bakıyorsak o zaman mesafe almadık demektir." ifadelerini kullandı.

VAR'ın uygulamalarında bazı farklılıkların olduğunu kaydeden Güneş, "Ben göreve geldiğimden beri Trabzonspor'un başında hiç hakemle ilgili konuşmadım, konuşmayacağım da. Sebebi de şu herkes konuşuyor zaten. Zaten takımımızı toparlamak durumundayız." şeklinde konuştu.

Mustafa Denizli, futbolda elde edilen başarıların sadece yüksek bütçeyle yakalanamayacağını belirterek, "Ben futbola başladığım zaman İzmir'de beş takım vardı Süper Lig'de. İstanbul'da 6, Ankara'da 5 tane. Yani bugünkü bir ortam yoktu. Maçları yüzde ellişer taraftarlarla oynuyorduk." dedi.

VAR'ın hayata geçmesinin ardından da eleştirilerin olduğunu belirten Denizli, şunları kaydetti:

"Bu kadar güvensizlik üzerine kurulu bir sistemde teknik adam yarınının ne olacağını, 2 mağlubiyetle orada kalamayacağını biliyor ve huzur içinde çalışmıyor, düşündüğü şeyleri yapamıyor. Ondan sonra da yani bu sistem üzerinde yöneticiler, teknik konularda konuşma yapmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.