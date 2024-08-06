Jackson Muleka'nın yeni adresi belli oldu: Anlaşma sağlandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Spor Arena
06 Ağustos 2024 15:33 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:34
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta bir süredir ayrılması beklenen Jackson Muleka'nın yeni takımı belli oldu. Anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Jackson Muleka’yı satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibi El-Kholood’a kiraladı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlılara 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Suudi ekibi, 3 milyon 250 bin Euro ödeyerek Kongolu forvetin bonservisini alabilecek.
47 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen Muleka, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 47 maça çıkarken 9 gol atıp 2 de asist yaptı.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Beşiktaş, Muleka’yı Temmuz 2022’de 3.35 milyon Euro karşılığında Standard Liege’den transfer etmişti. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.
Kaynak: Spor Arena