Jackson Muleka'nın yeni adresi belli oldu: Anlaşma sağlandı

06 Ağustos 2024 15:33 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:34

Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Jackson Muleka’yı satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibi El-Kholood’a kiraladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılara 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Suudi ekibi, 3 milyon 250 bin Euro ödeyerek Kongolu forvetin bonservisini alabilecek.

47 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen Muleka, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 47 maça çıkarken 9 gol atıp 2 de asist yaptı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş, Muleka’yı Temmuz 2022’de 3.35 milyon Euro karşılığında Standard Liege’den transfer etmişti. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.