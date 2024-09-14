Jayden Oosterwolde'ye müjde: İzlemeye geliyorlar!

14 Eylül 2024 09:15 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:33

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'ye milli takımdan müjdeli haber geldi. Yıldız savunmacının Galatasaray maçında milli takım yetkililerince izleneceği ifade edildi. İşte detaylar...

Transfer sezonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçemediği oyuncular arasında yer alan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi sevindiren bir haber geldi.

MİLLİ TAKIM YETKİLİLERİ OOSTERWOLDE İÇİN GELECEK

Takvim tarafından aktarılan bilgilere göre; 23 yaşındaki sol bek için Hollandalı milli takım yetkilileri Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gelerek genç futbolcunun performansını takip edecek.

DERBİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Haberde ayrıca genç futbolcunun Galatasaray derbisindeki performansının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Jayden Oosterwolde karşılaşmadaki performansına göre ekim ayındaki milli maçların kadrosuna davet alacak.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe için 8 maça çıktı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında olan Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.