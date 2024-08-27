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Joao Cancelo, Al Hilal takımına transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 22:37 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:41
Joao Cancelo, Al Hilal takımına transfer oldu!

Portekizli sağ bek Joao Cancelo, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e gitti.

Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Hilal, sağ bekini Joao Cancelo ile güçlendirdi. Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Portekizli futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Al Hilal'in Joao Cancelo transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Geçen sezonu Barcelona ile tamamlayan Cancelo, 42 maçta forma giyerken 4 gol atıp 5 asist üretti.

Joao Cancelo opens up on his Barcelona future ahead of Napoli clash - Barca Blaugranes

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Kaynak: tgrthaber.com
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