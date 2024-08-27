Joao Cancelo, Al Hilal takımına transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 22:37 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:41
Portekizli sağ bek Joao Cancelo, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e gitti.
Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Hilal, sağ bekini Joao Cancelo ile güçlendirdi. Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Portekizli futbolcunun transferini resmen açıkladı.
Al Hilal'in Joao Cancelo transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.
SEZON KARNESİ
Geçen sezonu Barcelona ile tamamlayan Cancelo, 42 maçta forma giyerken 4 gol atıp 5 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com