Joao Pedro'nun yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği ve yollarını ayırdığı Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu. Brezilyalı golcü İtalya'ya geri dönüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansın çok altında kalan Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi. Sarı-lacivertlilerden ayrılan İtalyan oyuncu İtalya'ya geri döndü.
FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Fenerbahçe, İtalyan golcü Joao Pedro ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karşılıklı anlaşarak Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
JOAO PEDRO'NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Ajansspor'da yer alan habere göre; İtalya'da transfer dönemi kapanmasına rağmen bonservisi elinde olduğu için bir kulübe imza atabilen Joao Pedro, Sassuolo ile anlaşmaya vardı.
Joao Pedro ile 1 artı 1 yıllık kontrat yapılacak.
28 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST
Joao Pedro, Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunda Cagliari'den transfer olmuştu.. Pedro, sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti.
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