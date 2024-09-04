Joao Pedro'nun yeni adresi belli oldu

04 Eylül 2024 14:44 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:45

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansın çok altında kalan Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi. Sarı-lacivertlilerden ayrılan İtalyan oyuncu İtalya'ya geri döndü.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Fenerbahçe, İtalyan golcü Joao Pedro ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karşılıklı anlaşarak Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

JOAO PEDRO'NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Ajansspor'da yer alan habere göre; İtalya'da transfer dönemi kapanmasına rağmen bonservisi elinde olduğu için bir kulübe imza atabilen Joao Pedro, Sassuolo ile anlaşmaya vardı.

Joao Pedro ile 1 artı 1 yıllık kontrat yapılacak.

28 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunda Cagliari'den transfer olmuştu.. Pedro, sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti.