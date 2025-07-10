Joe Mendes Samsunspor’a imzayı attı!

Karadeniz ekibi Samsunspor, savunma hattını İsveçli genç yetenek Joe Mendes ile güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık uzun süreli bir sözleşme imzalayarak savunmayı sağlama aldı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli sağ bek Joe Mendes’i kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/Samsunspor/status/1943372270098960411