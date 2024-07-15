Jose Mourinho 2 yabancının biletini kesti! Fenerbahçe satış listesine koydu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:52
Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Avusturya kampında Miha Zajc ile Miguel Crespo'nun performanslarını yetersiz buldu. Sarı-lacivertlilerin, 2 oyuncuyu satış listesine koyduğu öne sürüldü.
Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a döndü. Yapılan kampın ardından hoca, takımdan gönderilecek isimlerden ikisini belirledi.
ZAJC VE CRESPO'NUN BİLETİ KESİLDİ!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Jose Mourinho, Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın performansından memnun kalmadı.
30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu ifade edilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği kaydedildi.
CRESPO KİRALANDI, ZAJC 20 MAÇTA OYNADI
Fenerbahçe geçen sezon Crespo'yu, ligin devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralık göndermişti. Portekizli futbolcu, La Liga'da 15 maçta forma şansı buldu.
Sözleşmesi 2026'da sona erecek Miha Zajc ise geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com