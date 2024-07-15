Jose Mourinho 2 yabancının biletini kesti! Fenerbahçe satış listesine koydu

15 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:52

Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin iki yıldızına kanca!

Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin iki yıldızına kanca!

Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a döndü. Yapılan kampın ardından hoca, takımdan gönderilecek isimlerden ikisini belirledi.

ZAJC VE CRESPO'NUN BİLETİ KESİLDİ!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Jose Mourinho, Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın performansından memnun kalmadı.

30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu ifade edilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği kaydedildi.

CRESPO KİRALANDI, ZAJC 20 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe geçen sezon Crespo'yu, ligin devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralık göndermişti. Portekizli futbolcu, La Liga'da 15 maçta forma şansı buldu.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek Miha Zajc ise geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giydi.