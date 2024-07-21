Jose Mourinho, 5 futbolcuyu gözden çıkardı!

21 Temmuz 2024 18:27 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 18:36

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için önce Düzce Topuk Yaylası ardından Avusturya’nın Graz şehrinde gerçekleştirdiği kampları tamamladı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım çalışmalarına son hız devam ediyor.

TRANSFERLER ANTRENMANA YETİŞTİRİLİYOR

Kadro yapılanması kapsamında birçok transfer gerçekleştiren sarı-lacivertli takım geçen sezon kiralık olarak alıp devamında bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.

MOURİNHO 5 YILDIZIN İSMİNİ YÖNETİME VERDİ

Mourinho, Ali Koç yönetimine 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi için aldığı karar doğrultusunda bu isimler için "Satış listesine koyun" talimatını verdi.

İşte Mourinho'nun yönetime verdiği listede adı geçen futbolcular:

1- Luan Peres

2- Miguel Crespo

3- Joao Pedro

4- Miha Zajc

5- Ryan Kent