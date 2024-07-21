Jose Mourinho, 5 futbolcuyu gözden çıkardı!
Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho yönetime verdiği raporda 5 yabancı futbolcunun biletini keserek "Satış listesine koyun" talimatını verdi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için önce Düzce Topuk Yaylası ardından Avusturya’nın Graz şehrinde gerçekleştirdiği kampları tamamladı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım çalışmalarına son hız devam ediyor.
TRANSFERLER ANTRENMANA YETİŞTİRİLİYOR
Kadro yapılanması kapsamında birçok transfer gerçekleştiren sarı-lacivertli takım geçen sezon kiralık olarak alıp devamında bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.
MOURİNHO 5 YILDIZIN İSMİNİ YÖNETİME VERDİ
Mourinho, Ali Koç yönetimine 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi için aldığı karar doğrultusunda bu isimler için "Satış listesine koyun" talimatını verdi.
İşte Mourinho'nun yönetime verdiği listede adı geçen futbolcular:
1- Luan Peres
2- Miguel Crespo
3- Joao Pedro
4- Miha Zajc
5- Ryan Kent