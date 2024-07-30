Jose Mourinho basın toplantısında konuştu! 'Atmosfer mükemmeldi'

30 Temmuz 2024 22:29 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:35

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, İsviçre takımı Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamalarından satır başları:

"ATMOSFER MÜKEMMELDİ"

"Bugün atmosfer mükemmeldi sadece bir negatif konu vardı, o da bir iki pozisyonda bir iki oyuncuya spesifik bazı tepkiler oldu. Biz bu tepkilerin hepimize yapıldığını hissederiz çünkü biz bir takımız. Taraftarımıza saygı duyuyorum, ama onlardan bir şey isteme şansım varsa tüm takımı desteklemelerini istiyorum."

"HAYATTA KALMAYI BAŞARDIK"

"Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek. Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı. Maçın zor olacağını biliyordum, pazartesi günü hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık."

"ÇİFT FORVET"

"Pazartesi günü basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı. Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz."

"LİLLE İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Çarşamba havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız."