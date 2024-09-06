Jose Mourinho biletini kesti takımdan gönderiyor! Ryan Kent kulübe veda etmeye hazırlanıyor

06 Eylül 2024 19:22 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:34

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü İngiliz futbolcu Ryan Kent'e kapıyı gösterdi. Kanat oyuncusu sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor

İngiliz futbolcu Ryan Kent, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısını düşürme çalışmaları yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kanat oyuncusu Ryan Kent'in biletini kesin olarak kesti.

BİLETİ KESİLDİ

Hazırlık maçlarında sahaya 11'de çıkarak takımın vazgeçilmezi olmasına rağmen daha sonra gözden düşen ve forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Ryan Kent'e, teknik direktör Jose Mourinho kapıyı gösterdi.

Kadroda kesinlikle düşünmediği Ryant Kent ile bir araya gelen ve kariyeri açısından artık başka bir takımda oynamasını gerektiğini söyleyen Jose Mourinho, İngiliz oyuncuyu takımda istemediğini açık açık dile getirdi.