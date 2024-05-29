Jose Mourinho Fenerbahçe'yi istiyor! Sözleşme talebi belli oldu

29 May 2024 09:47 - Güncelleme : 29 May 2024 09:55

Galatasaray ligde, Fenerbahçe ise borsada şampiyon oldu!

Galatasaray ligde, Fenerbahçe ise borsada şampiyon oldu!

Fenerbahçe'nin Levent Mercan için ödeyeceği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin Levent Mercan için ödeyeceği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü Londra'da yüz yüze görüşeceği Jose Mourinho'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin başına getirmeyi hedeflediği Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerden talebi ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR"

Hürriyet'in Rumen basınına dayandırdığı haberde, Mourinho'ya yakınlığıyla bilinen menajer Gigi Becali, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti.

MOURİNHO 1, AZİZ YILDIRIM 3 YIL İSTİYOR!

Haberde Mourinho'nun Fenerbahçe'den 1 yıllık sözleşme talep ettiği vurgulanırken Aziz Yıldırım'ın hedefinin ise başkan olması halinde 3 sene boyunca Portekizli teknik adamla çalışmak olduğu ifade edildi.

MOURİNHO: "KARAR VERECEĞİM"

Jose Mourinho, Antena 3 CNN'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığını itiraf etmiş ve "2 hafta içinde bir karar vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.