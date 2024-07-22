Jose Mourinho, Lugano maçı için iddialı konuştu! 'Kazanmak için buradayız'

22 Temmuz 2024 20:54 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 21:10

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön eleme turu heyecanı başlıyor.

Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"AŞAMA AŞAMA GELİŞİYOR"

"Buraya gelme kararımdan çok mutluyum. Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Her şey aşama aşama gelişiyor. Takıma son katılan grupla sadece 3 idman yapabildik. Bizim için en önemlisi yarın iyi bir maç yapmak.

Yarın da kazanmak için buraya geldik. Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum.

Sentetik çim ev sahibi takımın kendi tercihidir. Ben her zaman futbolun güzel sahalarda oynanması gerektiğine inanırım. Bizim bu maçta sentetik çime adapte olmamız gerekiyor. Elimdeki oyunculardan dolayı mutluyum.

"LUGANO ŞEHRİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Güzel sözler için rakip teknik direktöre teşekkür ediyorum. Takımını organize bir şekilde oynatıyor. Çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride. Lugano şehri benim için önemli. Inter'de çalışırken çocuklarım burada okulda okuyordu. Küçük bir takım ama şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorlar. Bu anlamda büyük bir iş başardılar diyebilirim."