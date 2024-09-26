Jose Mourinho maç sonu basın toplantısında konuştu! 'İstanbul'a tatile gelmedim'

26 Eylül 2024 22:40 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 22:40

Fenerbahçe'nin Union SG'yi 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nin ilk hafta maçında evinde konuk ettiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise​'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho​ açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUANDI"

"Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz."

"SON DAKİKALARI KENDİMİZ İÇİN ZORA SOKTUK"

"İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde yaptık, onlar da önde baskı yaptı. Onların önde baskısını kırmak kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurduğumuzda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda ise En-Nesyri zorlandı, çünkü Burgess 2 metre boyunda. İki kanattan yeteri kadar etkili gelemedik. İlk golden sonra bu durum değişti. İkinci yarıya çok çok iyi başladık. Hem içeride hem dışarıda iyi pozisyonlar ürettik. Görmüş oldukları kırmızı kart, biraz yazık oldu. 2-0, bir kişi üstün oynamaktan daha iyi olabilirdi. Maçın bittiğini düşündük ama maç hakem düdük çalınca bitiyor. Kontrolü kaybettik, rahat davrandık ve son dakikaları kendimiz için zora soktuk."

"SADECE 2 MAÇ KAYBETTİK"

"Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik, Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz."

"MOURINHO EFEKTİ KUPALAR KAZANMAKTIR!"

"Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylülde kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım; sadece Tottenham'da kazanamadım, çünkü kupa finalinden 2 gün önce kulüpten ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte oluşturduğum Mourinho efekti, kupalar kazanmaktır. Üzgünüm. Eylül ayında bunu yapamayız."

"İSTANBUL'A TATİLE GELMEDİM"

"Taraftarların düşünce yapısında gazetecilerin etkisi var, iş yapış şeklinizin alakası var. Değişmesi gereken sizlersiniz belki de. Ben çok çalışıyorsunuz. Siz kaç saat çalışıyorsunuz bilmiyorum, ben günde minimum 12 saat çalışıyorum. Vakit kaybetmemek için tesislerde yatıyorum. İstanbul çok güzel şehir ama ben buraya tatile gelmedim. Buraya çalışmaya geldim. Kulüpteki herkes bu şekilde yapıyor. İyi bir çalışma ortamımız var. Ben her zaman insanlara şunu aşılamaya, anlatmaya çalışıyorum; zaman zaman başarılı olurum olmam; işler iyi gittiği zaman aya çıkmazsınız, kötü gittiği zaman cehenneme gitmezsiniz. Benim felsefem bu. Ben çok çalışırım. Aya da çıkmayın, cehenneme de gitmeyin. Aya çıkmayı çok istersiniz ama çok uzak. Bazen cehenneme itmeye çalışırlar, insanlar cehenneme gitmemek için çok çalışırlar. Ben 26 kupa kazandım, 5.5 Avrupa kupası kazandım. Buçuk diyorum, çünkü benden bir Avrupa kupası çalındı, bunu hiç unutmam. Bunları başarmanın sebebi çok çalışmam. Fenerbahçe'de de çok çalışıyorum. Ben ve kulüpteki herkes çok fazla çalışıyoruz."