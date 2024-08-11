Jose Mourinho transferde gözünü kararttı: Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in bir yıldızına daha kanca attı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferde gözünü yükseğe dikti. Portekizli teknik adam, Real Madrid'den Arda Güler'in kiralanmasını isterken bir başka yıldıza da kanca attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u tek golle geçti.
Portekizli teknik adam, transferde gözünü çok yükseğe dikti. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre, Mourinho, Real Madrid'in iki yıldızına birden kanca attı.
ARDA GÜLER'İN KİRALANMASINI İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in kiralık olarak kadroya katılmasını talep etti.
Haberde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günlerde de Arda Güler'in kiralık olarak transfer edilmesini istediği öne sürüldü.
Portekizli teknik adamın genç yıldız için yeniden devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
DAVID ALABA BONSERVİSİYLE
Fichajes'te yer alan habere göre; Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan David Alaba'yı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin savunma hattını büyük ölçüde geliştirecek bir parça olduğunu düşünerek David Alaba'nın transferini istediği vurgulandı.
DİZİNDEN SAKATLIK YAŞAMIŞTI
David Alaba'nın dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle eski formuna bir türlü kavuşamadığı ifade edilirken Mourinho'nun yıldız savunmacıyı eski günlerine döndüreceğine inandığı ifade ediliyor.
ARDA GÜLER 12 MAÇTA 6 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro civarında gösterilen Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkarken 6 gol kaydetti.
Milli futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
DAVİD ALABA'NIN 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen David Alaba, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşmasına rağmen 17 maçta forma giymiş ve 2 asist yapmıştı.
Yıldız savunmacının İspanyol deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.