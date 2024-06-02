Jose Mourinho yeni evini paylaştı!

02 Haziran 2024 18:01 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 18:04

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi. Mourinho, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçaktan helikoptere geçti ve konaklayacağı otele gitti.

"YENİ EVİM"

Portekizli teknik adam, helikopter yolculuğu sırasında, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho, havadan Ülker Stadı'nın görüntülerini paylaşarak "Yeni evim" ifadelerini kullandı.