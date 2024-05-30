Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

30 May 2024 21:34 - Güncelleme : 30 May 2024 21:42

Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan sosyal medya paylaşımı viral oldu.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Jose Mourinho'nun adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılıyor. Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamada "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur." açıklaması yapmıştı.

MOURİNHO'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Jose Mourinho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Yeni maceralar için şeyler" yazınca Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı ve postu yorum yağmuruna tuttu.

8-9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan Fenerbahçe'de gelecek sezon için yeni teknik adamın kim olacağı merakla bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI: "İSTANBUL'A GETİRECEĞİM"

Portekizli teknik adam için konuşan başkan adayı Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." ifadelerini kullanmıştı.

"HER ŞEYİ MASAYA YATIRMAM GEREKİYOR"

Mourinho geçtiğimiz günlerde Türkiye'den gelen teklifleri doğrulamıştı. Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim."