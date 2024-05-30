Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin yıldızına ayrılık izni çıkmadı!

30 May 2024 11:46 - Güncelleme : 30 May 2024 11:48

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu için istekte bulunduğu iddia edildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN AYRILIĞINA İZİN ÇIKMADI!

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin maçlarını izleyen tecrübeli hoca, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda kalmasını istedi.

Aynı fikirde olan Aziz Yıldırım da Jose Mourinho'nun Ferdi'yi ikna edeceğini düşünüyor.

ARSENAL TRANSFERDE MASADA

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin maçlarına gözlemcilerini göndermişti.

Ada basını, Arsenal'in 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını öne sürdü.

MOURİNHO İSTANBUL'A GELİYOR

Son olarak Ankara'da Fenerbahçeli kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, vaatleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun haftaya İstanbul'a geleceğini söyledi.