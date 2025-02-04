Jose Mourinho'dan Gaziantep - Galatasaray maçı paylaşımı! Sosyal medya karıştı

04 Şubat 2025 11:12 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Gaziantep - Galatasaray maçından bir pozisyonun görüntüsünü paylaşarak sarı-kırmızılı rakiplerine göndermede bulundu. Galatasaraylı taraftarların tepki gösterdiği paylaşıma, Fenerbahçeliler destek yağdırdı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho ile transfer için konuştu

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho ile transfer için konuştu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki bir hakem kararına gönderme yaparak yaptığı paylaşımla sosyal medyada tartışma başlattı. Galatasaray aleyhine penaltı tartışmalarının yaşandığı Davinson Sanchez'in pozisyonuna ilişkin bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, bu paylaşımına bir de not iliştirdi.

"HENTBOL" GÖNDERMESİ

Mourinho Galatasaray'a gönderme yaptığı mesajında, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yapacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mou'nun bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini kazanırken, Galatasaraylı futbolseverlerin de sert tepkisini çekti.