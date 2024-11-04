Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili bir tepki daha! Kritik pozisyonu paylaştı

04 Kasım 2024 13:32 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:34

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Bright Osayi-Samuel'e Denswil'in müdahalesine ilişkin kareyi paylaşan Portekiz, ilginç bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda son saniyelerde attığı golle 3-2 yendiği karşılaşma hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki göstermiş sosyal medyadan da penaltı bekledikleri pozisyonu paylaşarak, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerini kullanmıştı. Mourinho'dan maçtaki bir başka pozisyonla ilgili yepyeni bir paylaşım daha geldi.

"SARI FORMALIYA YAPILINCA..."

Mourinho, söz konusu paylaşımında Bright Osayi-Samuel'e Trabzkonsporlu Denswil'in müdahalesine ilişkin bir ekran görüntüsüne yer verdi. Portekizli çalıştırıcı, fotoğrafa iliştirdiği yorumda, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" ifadelerini kullandı.

İşte Mourinho'nun o paylaşımı: